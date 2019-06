Die Polizei in Magdeburg gibt nun aber Entwarnung. Es sei kein einziger Fall bekannt, in dem ein Einbruch in Zusammenhang mit einem Gaunerzinken gestanden hätte, so eine Sprecherin. Außerdem sei im Bereich Magdeburg nicht bekannt, wann solche Codes überhaupt das letzte Mal aufgetreten seien. "Potenzielle Einbrecher laufen – soweit wir wissen – heutzutage nicht mit Kreide in der Hand umher und malen Zeichen an Briefkästen, Wände und Zäune. Es werden moderne Kommunikationsmittel dafür benutzt, auch soziale Medien."