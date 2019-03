Das Finanzministerium hat am Freitag ein Nebengebäude in Magdeburg räumen lassen. Wie das Ministerium mitteilte, mussten mehr als einhundert Beschäftigte des Landesbetriebes Bau- und Liegenschaftsmanagements sofort ihre Büros räumen.

Zuvor hatte es eine Untersuchung des Gebäudes durch Bautechniker gegeben. Die Fachleute waren beauftragt worden, weil in zwei Büros Putz von der Decke gefallen war. Ministeriumssprecher Wolfgang Borchert sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Ingenieure hätten über mehrere Wochen Tests durchgeführt. Risse in mehreren Zwischendecken waren festgestellt worden. Die Stabilität der Decken des 1914 errichteten Gebäudes ist demnach nicht mehr garantiert.

"Wenn sowas kommt, ist jeder aufgeschreckt", erklärte Borchert die Entscheidung, den Gebäudeteil zu räumen. Man habe eine Fürsorgepflicht. Der Landesbetrieb sei am Freitag nur eingeschränkt arbeitsfähig gewesen. Man versuche, dass der Betrieb am Montag weitestgehend wieder normal laufe. Es gebe Überlegungen, im benachbarten Finanzministerium in Versammlungsräumen Großraumbüros einzurichten.