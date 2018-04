Magdeburger in der Antarktis Gemüse für den Weltraum

So ein Alltag als Astronaut kann recht eintönig sein. Das technisch funktionale Umfeld ist grau, überall Drähte, Schläuche, Monitore und Anzeigen. Da kann es eine Wohltat sein, wenn man sein eigenes Gemüse anpflanzen könnte: Paprika, Tomaten oder Gurken, ganz so wie im heimischen Garten. Also ein wenig Heimat für Astronauten – Tausende Kilometer weit weg von Zuhause.

Seit 2011 ist der 32-jährige gebürtige Magdeburger dort tätig. Und seit vier Jahren tüftelt er mit an dem Gewächshaus, in dem das Gemüse wachsen soll. Studiert hat er eigentlich etwas ganz anderes, nämlich Wirtschaftsingenieurwesen. Das Projekt ist groß angelegt: Mehr als ein Dutzend Universitäten und Forschungseinrichtungen aus der ganzen Welt sind mit dabei, das Budget beträgt 4,5 Millionen Euro.

Im Prinzip ist es genauso wie bei uns im Garten – was wir tun, ist nicht wider der Natur. Die Pflanzen stehen bei uns fest in einer Box und können stabil wachsen. Erde brauchen wir deswegen nicht, weil wir das Gemüse mit Wasser und Nährstoffen versorgen und bei den Wurzeln die nötige Stabilität da ist. Außerdem ginge es gar nicht, Erde mit auf eine Weltraummission zu nehmen. Sie ist viel zu schwer, es zählt jedes Gramm.

Die ersten Pflanzenerfolge zeichnen sich bereits ab. Bildrechte: DLR

Im Forschungszentrum in Bremen haben die Forscher ihr Gewächshaus bereits getestet und schon einige Ernten hinter sich. Doch wie würde es unter extremsten Bedingungen in einer lebensfeindlichen Umgebung, ähnlich der auf dem Mars, funktionieren? Das versuchen Conrad Zeidler und Kollegen nun in der Antarktis herauszufinden. Dort haben sie das Gewächshaus Ende 2017 aufgebaut und begonnen, Gemüse und Obst anzubauen. Derzeit werden die ersten Salatköpfe geerntet. Der Koch der nahe gelegenen deutschen Polarforschungsstation "Neumayer III" freue sich, dass etwas Abwechslung in den Kochtopf komme und die Ernährung wieder gesünder werde, so Zeidler.