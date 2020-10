Die Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt steigen. Das stellt die Gesundheitsämter vor Herausforderungen. Laut Magdeburgs Amtsarzt Eike Hennig kommen die Mitarbeitenden kaum noch mit der Nachverfolgung der Infektionsketten hinterher.

Das Gesundheitsamt Magdeburg habe zur Zeit jeden Tag zwischen 20 und 30 neue Fälle, so Hennig. Jeder Infektionsfall beschäftige die Mitarbeitenden tagelang – wegen der Nachverfolgung der Kontaktpersonen und Rückfragen der Betroffenen. Deshalb werde das Gesundheitsamt mit weiter steigenden Zahlen nicht mehr jeden Einzelfall nachverfolgen können, kündigt Hennig an. Stattdessen soll differenzierter betrachtet werden, ob die Infektionen aus sensiblen Bereichen kommen. Dazu gehören beispielsweise Seniorenheime, Pflegeeinrichtungen, Kitas und Schulen. Man gehe aus der sogenannten Containment-Phase in die Protection-Phase (Schutzphase) des Pandemieplans, erklärte Hennig im Interview: