Streicheleinheiten gab's von Tierpflegerin Anna Lena Bachner. Bildrechte: Zoo Magdeburg

Die Giraffenkuh Femke aus dem Magdeburger Zoo ist tot. Das gab die Sprecherin des Zoos am Samstag bekannt. Demnach verstarb Femke in der Nacht an akutem Kreislaufversagen.

Wie es weiter hieß, war die elfjährige Femke nach der Totgeburt am Freitag unter ständiger Beobachtung eines Tierarztes und des Zoodirektors Kai Perret. Trotz tiermedizinischer Versorgung sei die Nachgeburt nicht abgegangen, weshalb die Giraffe am Abend erneut Wehenmittel bekommen habe, so Perret. "Sie hatte sich bis dahin viel ausgeruht und sah stabil aus."



Gegen 22:30 Uhr sei Femke aufgestanden, einige Schritte gelaufen, habe plötzlich getaumelt und sei umgefallen. "Die Giraffe war sofort tot", erklärte der Zoodirektor.

Grenzenlose Trauer im Zoo

Der Zoo sei nach den traurigen und dramatischen Ereignissen des gestrigen Tages in grenzenloser Trauer, hieß es weiter. Giraffenkuh Femke werde nun im Landesamt für Verbraucherschutz /Fachbereich Veterinärmedizin in Stendal untersucht. Der Untersuchungsbericht werde wahrscheinlich in einigen Tagen vorliegen.