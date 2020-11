Glas und Plastik Mehr Müll seit Corona in Magdeburg

Zuhause bleiben, Essen bestellen – die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Und sie sorgt für mehr Müll – zum Beispiel in Magdeburg. Dort ist vor allem die Menge an Leichtverpackungen und Altglas gestiegen und die öffentlichen Papierkörbe sind so voll, dass sie manchmal drei Mal am Tag geleert werden müssen.