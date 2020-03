Die gelben und orangen Linien in der Karte zeigen Rad- und Fußwege, in blau sind die Fahrspuren der Autos markiert. Die grüne Linie zeigt die Route des Ersatzbusses auf Linie 41.

Die Schienen auf der Kreuzung sind laut MVB nicht für so viele Bahnen pro Tag ausgelegt. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Ja, muss es. Und das hängt mit den Bauverzögerungen an der Tunnelbaustelle zusammen. Mancher erinnert sich vielleicht noch: Vor einigen Jahren fuhren kaum Straßenbahnen über die Schienen, die parallel zum City Carré verlaufen. Alle Bahnen in Richtung Stadtfeld waren stattdessen an der MVB-Zentrale in der Otto-von-Guericke-Straße links in Richtung Bahnhof abgebogen – und von dort weiter durch den Tunnel zum Damaschkeplatz gefahren.



Seit der Tunnel dicht ist und seit – anders als geplant – keine Straßenbahnen dort fahren können, weichen die Züge auf die Gleise parallel zum City Carré aus – um dann über das besagte Gleisdreieck rechts in Richtung Ernst-Reuter-Allee abzubiegen. Umgekehrt läuft es genau so. Das Problem: "Das Gleisdreieck war nicht auf so viel Straßenbahnverkehr ausgerichtet", erklärt MVB-Sprecher Tim Stein im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.

Dazu kommt: Das Gleisdreieck ist mehr als 20 Jahre alt, der Zahn der Zeit nagt an den Gleisen. Dass nun neugebaut wird, sei aus Sicherheitsgründen gar nicht anders möglich, so Stein.

In der Ernst-Reuter-Allee geht's schon jetzt nur einspurig voran. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Einspurig in der Ernst-Reuter-Allee: Neue Starkstrom-Leitung Wer regelmäßig durch die Ernst-Reuter-Allee kommt, dem wird es aufgefallen sein: Schon jetzt gibt es auf Höhe der Haltestelle City Carré/Hauptbahnhof eine Baustelle. Auch dort bauen die Magdeburger Verkehrsbetriebe, erklärt Sprecher Tim Stein – allerdings an einer neuen Starkstrom-Leitung. Autos in Richtung Alter Markt werden dort über eine Spur geleitet. Mit den Arbeiten am Gleisdreieck hat diese Baustelle nichts zu tun.

In der Otto-von-Guericke-Straße werden drei Monate lang keine Straßenbahnen unterwegs sein. Die Bahnlinien 4, 6, 8 und 10, die für gewöhnlich durch die Straße fahren, werden nach Angaben der Verkehrsbetriebe über den Breiten Weg umgeleitet. Vom Allee-Center aus fahren sie planmäßig weiter in Richtung Cracau, Herrenkrug, Barleber See oder Neustädter See – und umgekehrt.

In der Otto-von-Guericke-Straße fahren von Mitte März bis Mitte Juni Busse statt Bahnen. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Damit die Otto-von-Guericke-Straße – und mit ihr der Hauptbahnhof – nicht komplett vom Öffentlichen Nahverkehr abgeschnitten sind, setzen die Verkehrsbetriebe einen Ersatzverkehr mit Bussen ein – auf der schon vielen Baustellen bekannten Linie 41. Der Bus pendelt werktags zwischen 5 und 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Hauptbahnhof und Hasselbachplatz – und hält auf seinem Weg auch an den regulären Straßenbahnhaltestellen, also zum Beispiel der Haeckelstraße am Naturkundemuseum. Die Nachtbusse fahren ganz normal.