Bei einem Großbrand in Magdeburg-Rothensee ist am Sonnabendabend ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte, war der Brand gegen 18:30 Uhr in der Lagerhalle eines Abschleppunternehmens ausgebrochen. In dem Gebäude waren nach Angaben der Feuerwehr zahlreiche Spezialfahrzeuge und Autos untergebracht. Die Halle sei komplett zerstört worden, das Dach eingestürzt. Bei dem Feuer seien 15 bis 20 Fahrzeuge ausgebrannt.