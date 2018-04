Kontrolle an Bahnhöfen Großeinsatz der Bundespolizei in Magdeburg

Die Bundespolizei hat am Mittwoch eine Großkontrolle in Magdeburg durchgeführt. Kontrolliert wurde am Magdeburger Hauptbahnhof, dem Bahnhof Magdeburg-Buckau sowie in Zügen Richtung Schönebeck und Burg.

Erster Einsatz dieser Art in Magdeburg

Bundespolizeisprecherin Romy Gürtler sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei in Magdeburg die erste Aktion dieser Art. In Halle habe es einen solchen Einsatz schon gegeben. Da er dort erfolgreich war, werde er nun in Magdeburg wiederholt. Gürtler sagte, der Einsatz diene dazu, sich ein Bild zu machen, wer sich dort aufhalte: "Wir wollen schauen, wer den Hauptbahnhof in Magdeburg und den Bahnhof Buckau frequentiert."

Die Polizei hat mehrere Verstöße festgestellt – unter anderem gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bildrechte: MDR/Andrea Seifert Laut der Bundespolizei ist der Anlass für den Einsatz die Zunahme vor allem von Drogen- und Gewaltdelikten, sowie Diebstählen. Immer öfter werden sogar Bahnmitarbeiter und Bundespolizisten selbst Opfer von Angriffen. Zur Eindämmung der Kriminalität sollen künftig mehr Zivilstreifen und mobile Einsatzgruppen eingesetzt werden, so die Bundespolizei-Inspektion Magdeburg.

Mehrere Verstöße festgestellt

In der achtstündigen Aktion hat die Polizei mehrere Delikte festgestellt: Verstöße gegen das Aufenthalts-, Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Ordnungswidrigkeiten. Die endgültigen Ergebnisse der Razzia will die Bundespolizei am Donnerstag präsentieren.

Laut Gürtler sind 53 Bundespolizisten, 42 Landespolizisten und vier Drogenspürhunde im Einsatz gewesen. Die Beamten waren sowohl in Zivil als auch Uniform im Einsatz. Die Aktion dauerte von 12 bis 20 Uhr.

Neben Bundes-, Landes- und Bereitschaftspolizisten sind auch Drogenspürhunde im Einsatz gewesen. Bildrechte: MDR/Andrea Seifert

