Dieser Entwurf wurde 2019 bei einem Architekten-Wettbewerb ausgewählt und soll nun weiterentwickelt werden. Bildrechte: Bauherren: WOBAU und MWG

Die umstrittenen Pläne für die Bebauung des Areals am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg müssen in der kommenden Woche eine wichtige Hürde nehmen: Im Stadtrat wird am Donnerstag (23. Januar) über einen Antrag der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz entschieden. Er sieht vor, alle Planungen für eine mögliche Bebauung zu beenden.



Ein Blick zurück: Chronik zum Bauvorhaben

Die Wohnungsbauunternehmen Wobau und MWG möchten in bester Lage direkt an der Elbe ein neues Wohnviertel errichten. Geplant ist, dass es möglichst ohne Energie von außen auskommt und Magdeburg auf dem Gebiet zum Vorreiter macht. Das Gebiet soll außerdem autofrei und über eine neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke erreichbar sein.



So verliefen bisher die Planungen: