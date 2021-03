200. Geburtstag von Herrmann Gruson Gruson-Gewächshäuser in Magdeburg wollen im Sommer wieder öffnen

Die Gruson-Gewächshäuser in Magdeburg sollten zum 200. Geburtstag des Gründers am Samstag fertig umgebaut sein. Die Sanierung verläuft aber schleppend und wird auch zum 175. Jubiläum des Hauses nicht abgeschlossen sein. Es hapert nach Angaben des Hauses an vielen kleinen Stellen. Was Besucherinnen und Besucher bei Wiedereröffnung erwartet.