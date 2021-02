In diesem Winter haben die Straßenmeistereien Landshut, Dingolfing und Abensberg in Bayern 640 Tonnen Gurkengärlake bezogen. Damit konnten sie rund ein Viertel ihres Bedarfs an Salzsole für den Winterdienst abdecken. Es ist eine Win-win-Situation.

Nun will auch die CDU-Ratsfraktion in Magdeburg ein Stück vom Kuchen abhaben. "Wir als CDU-Ratsfraktion schauen immer, wie man neue Innovationen auch für die Stadt Magdeburg anwenden kann.“, sagt Geschäftsführer Manuel Rupsch zur Gurkensole. Aus welcher Gurkenfabrik das Salzwasser kommen soll, weiß die CDU-Ratsfraktion aber nicht. Darum ja auch der Antrag auf Prüfung durch die Stadt.



In Brandenburg werde das schließlich auch erprobt. Die verfügen allerdings auch über den Spreewald und das Konzept ergibt leider nur dann Sinn, wenn eine Gurkenfabrik in der Nähe ist. Denn der ökologische Effekt geht natürlich verloren, wenn das Gurkenwasser einmal quer durchs Land gefahren werden muss. Die Firma Develey aus Bayern gibt an, die Straßenmeistereien in einem Umkreis von 85 km mit ihrer Gurkensole versorgen zu können.