Nach dem brutalen Übergriff in einer Straßenbahn in Magdeburg ist Haftbefehl gegen zwei männliche Tatverdächtige erlassen worden. Laut Polizei sitzen die 16 und 18 Jahre alten Deutschen bereits in Untersuchungshaft. Gegen sie wird demnach wegen versuchter Tötung ermittelt.

Zu zwei weiblichen Tatverdächtigen, die am Montag ebenfalls vernommen wurden, gibt es bisher keine näheren Angaben.

Opfer weiter in ärztlicher Behandlung

An der Haltestelle Damschkeplatz verlagerte sich die Auseinandersetzung aus der Straßenbahn auf den Gehweg. Bildrechte: MDR/Tom Wunderlich Am Samstagabend sollen die Vier in einer Straßenbahn randaliert haben. Als ein Fahrgast sie zur Rede stellen wollte, gingen sie auf den Mann mit Schlägen und Tritten los. Dabei erlitt der gebürtige Magdeburger, der jetzt in Hamburg lebt, schwerste Kopfverletzungen. Nach Angaben der Polizei befindet sich das Opfer in ärztlicher Behandlung. Nach dem Angriff schwebte der 22-jährige Mann zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

MVB wollen in Sicherheit investieren

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wollen auf den Vorfall mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen reagieren. Wie MVB-Sprecher Tim Stein MDR SACHSEN-ANHALT sagte, werden ab September alle Mitarbeiter der MVB mit einem speziellen Anti-Aggressionstraining geschult. Außerdem würde die MVB sich Gedanken um die Aufstockung von Videotechnik machen. "Bei neuen Fahrzeugen achten wir darauf, dass sie ab Werk mit Kameras ausgestattet sind", so Stein. Diese hätten jedoch nicht, wie oft vermutet eine präventive Wirkung. Der Fahrer habe nur einen Spiegel und keinen Monitor in der Kabine.

Kein Einzelfall