Der mutmaßliche Übergriff machte bundesweit Schlagzeilen: Ein Magdeburger soll seine Hunde auf einen Syrer losgelassen haben. Das Opfer soll in den Schwitzkasten genommen und durch die Hunde angegriffen worden sein. Den Angaben nach kam er mit Bisswunden in ein Krankenhaus. Ort des Geschehens: der Florapark-Garten im Magdeburger Norden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist nun gegen den 23-jährigen Hundehalter Haftbefehl erlassen worden.