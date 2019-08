Die "Hallesche Mundart" wird auf einer Hauswand in der Innentadt erklärt. Bildrechte: MDR/Oliver Leiste

Ein Blick in den Duden sagt: Das Wort "hallisch" existiert. Unter dem Wort steht seine Bedeutung: "hallesch". Die Beschreibung ist nicht hilfreich. "Hallesch" mit "e" hat aber einen eigenen Dudeneintrag, beides ist also korrekt. Und "hallesch" bedeutet laut Nachschlagewerk: "die Stadt Halle (Saale), die Hallenser betreffend". Beide Versionen sind also richtig. Und was sagt die Expertin?

Das sagt die Sprachwissenschaftlerin

Dr. Saskia Luther ist Germanistikdozentin an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Sie erforscht die Sprache in Sachsen-Anhalt – wie sie heute ist und wie sie früher war. Sie sagt MDR SACHSEN-ANHALT: "Hallisch oder hallesch – beides ist richtig." Ihrer Meinung nach ist aber "hallisch" die bessere Wahl. Denn auch für andere Städte bilde man die Adjektive mit "i". So werde beispielsweise etwas Typisches aus der Landeshauptstadt als "magdeburgisch" bezeichnet.

Vor allem beim Sprechen sei die Unterscheidung gar nicht wichtig, so Saskia Luther, denn "die Hallenser würden wahrscheinlich eh 'hallsch' sagen." Einfach, weil man im Gesprochenen verkürze. Mit der regionalen Mundart habe das in dem Fall nicht viel zu tun.

Diskussion seit Jahrhunderten

"Das wurde schon im 17. und 18. Jahrhundert diskutiert", sagt Ralf Jacob, Stadtarchivar der Stadt Halle und im Vorstand des Vereins für hallische Stadtgeschichte e.V. Beide Varianten seien parallel verwendet worden; die mit "i" noch ein bisschen häufiger.

Ralf Jacob im Stadtarchiv Halle. Bildrechte: MDR/Oliver Leiste Die Digitale Bibliothek der Uni Halle hat eine Zeitung aus dem 19. Jahrhundert im Bestand. Das "Hallische Patriotische Wochenblatt" wurde am 5. Dezember zum ersten Mal herausgegeben und hieß später "Hallisches Tageblatt". Mit dem Jahreswechel 1871/72 war die Zeitung umbenannt worden in "Halle'sches Tageblatt".

Es sei wahrscheinlich, dass die Zeitung sich umbenannt habe, um moderner zu werden, sagt Jacob MDR SACHSEN-ANHALT. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg seien viele neue Firmen gegründet worden, die sich als hallisch bezeichneten, zum Beispiel die Hallesche Maschinenfabrik.

Hallisch, hallesch, hallensisch?

"Hallisch" oder "hallesch" ist also Geschmackssache. Hallenser, Halloren, Hallunken und alle von außerhalb können selbst entscheiden, welche Form ihnen lieber ist. Aber wie sieht es aus, wenn man "hallensisch" sagt? Saskia Luther hat eine Theorie zum Ursprung dieser Form: "Hallensisch" ist latinisiert, vom lateinischen Adjektiv "halensis", also auf Deutsch hallisch – oder hallesch.

Korrekt sei "hallensisch" aber nicht. Im Duden steht das Wort auch nicht. Eine Gegenprobe zeigt: Eine grammatische Regel steht nicht dahinter. Es sagt ja wahrscheinlich niemand "magdeburgensisch" von "magdeburgensis" oder "wittenbergensisch" von "vitenbergensis".

Hallenser sagt bei Instagram: Hallesch!

Auf dem Instagram-Kanal MDRklärt, den MDR SACHEN-ANHALT betreibt, hatten die Kollegen vor einigen Wochen erklärt, was der Ausdruck "Meiner" bedeutet: Er sei ein typischer Ausdruck der hallischen Mundart, hieß es im Beitrag. Dann kamen die Reaktionen: Es hieße hallesch, nicht hallisch, sagte das Publikum. Die Redakteure in Magdeburg wunderten sich. Denn wenn die Hallenser das sagen, müsste es ja stimmen. Aber Zweifel blieben, denn: Nicht weit vom MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg gibt es doch die Hallische Straße? Mit "i"! So war die Recherche in Bewegung geraten.

