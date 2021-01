Thomas Dunkel hat die Nachwuchs-Probleme der Branche alle selbst erlebt. Es ist rund zehn Jahre her, als dem Geschäftsführer plötzlich die Azubis ausgingen. Im Jahr 2014 kam es dann noch schlimmer: Damals hatte er in seiner Firma in Magdeburg keinen einzigen Auszubildenden. Thomas Dunkel beschloss, dass es so nicht weitergehen könne. „Das war eine Situation, die wir auf Dauer nicht so halten können“, erzählt er heute.



Dunkel ist Geschäftsführer einer Firma, die sich um Heizungs- und Sanitäranlagen kümmert. 45 Frauen und Männer arbeiten für ihn – unter ihnen sind auch zehn Auszubildende. Doch der Weg zu dieser Zahl war steinig. Seine vor sechs Jahren gegründete Ausbildungsinitiative hatte zu Beginn Startschwierigkeiten. Im Laufe der Jahre aber sprach er mehr und mehr potenzielle Azubis an – mit Flyern und Plakaten, in Schulen, Sportvereinen oder Berufsmessen. "So haben wir in den letzten Jahren unsere Ausbildungsplätze belegen können", erklärt Thomas Dunkel.