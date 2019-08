Die Polizei ist in der Nacht zum Dienstag am Magdeburger Hasselbachplatz zu einem Großeinsatz ausgerückt. Gegen Mitternacht kam es in der Otto-von-Guericke-Straße zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Laut Augenzeugen soll eine Gruppe von Personen eine Shisha-Bar in Höhe der Einsteinstraße angegriffen haben. Dabei sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Vor der Bar fand die Polizei Patronenhülsen. In der Nähe des Tatortes wurden unter Fahrzeugen außerdem ein Baseballschläger und eine Schreckschusspistole sichergestellt.