Nach nicht einmal einem Jahr ist schon wieder Schluss: Magdeburgs Hasselmanagerin Alena Hertrich hat nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT die Kündigung eingereicht. Ihre Aufgabe sollte es sein, Konzepte für das Kneipen- und Gastronomieviertel "Hasselbachplatz" in Magdeburg zu entwickeln – dessen Entwicklung in den vergangenen Jahren immer wieder als problematisch beschrieben worden war. Dazu sollte sie Imagearbeit leisten, die anliegenden Unternehmer vernetzen und die Kommunikation zwischen Anliegern und Stadt verbessern.

Julia Mantwill, Sprecherin der "IG Hassel", einer Interessensgemeinschaft von Betrieben am Hasselbachplatz, findet, dass die Stelle des Hasselbachmanagements bei "Pro M" zu nah an der Stadt Magdeburg angesiedelt war. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dies erschwere es der Hasselbachmanagerin, bei Interessenskonflikten zwischen Anliegern und der Stadt Magdeburg vehement in die Opposition gegen die Stadt gehen zu können. Das könnte laut Mantwill ein Ursprung möglicher Probleme gewesen sein.

Grundsätzlich begrüßt sie das Amt des Hasselbachmanagements trotz anfänglicher Skepsis, bezeichnet den Job aber als "Konstruktionsfehler". Sie ist der Ansicht dass die Hasselbachmanagerin mit "einer Vielzahl cooler Ideen" gestartet sei. Es fehlte aber weiterhin an klaren Konzepten und klaren Bestandsanalysen für den Hasselbachplatz, auch seitens der Stadt. Sie hofft nun, dass die Stadt reagiert, und die Stelle in Zukunft neu konzipiert.