Auf Gleis 2 rollen wieder Züge: Am Magdeburger Hauptbahnhof sind am Sonntag die Gleise 2 bis 5 wieder in Betrieb genommen worden.

Auf Gleis 2 rollen wieder Züge: Am Magdeburger Hauptbahnhof sind am Sonntag die Gleise 2 bis 5 wieder in Betrieb genommen worden.

Auf Gleis 2 rollen wieder Züge: Am Magdeburger Hauptbahnhof sind am Sonntag die Gleise 2 bis 5 wieder in Betrieb genommen worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Hauptbahnhof in Magdeburg ist nach nächtlicher Sperrung wieder am Netz – und mit ihm die sanierten Bahnsteige 2 bis 5. Sie wurden am Sonntagmittag in Betrieb genommen. Bahnsprecherin Erika Poschke-Frost sagte MDR SACHSEN-ANHALT, alles habe reibungslos funktioniert. Wegen der Bauabnahme war der Bahnhof in der Nacht zu Sonntag komplett gesperrt worden. Reisende hatten Umleitungen und Fahrten mit Ersatzbussen in Kauf nehmen müssen.