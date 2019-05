Bei einer Schlägerei in Magdeburg sind in der Nacht zum Freitag zwei Menschen verletzt worden. Zum Ende des Herrentages waren auf dem Hasselbachplatz zwei Gruppen mit zusammen 20 Personen aneinandergeraten.

Wegen der Schlägerei musste die Polizei mit einem Großaufgebot anrücken. Als die Einsatzkräfte auf dem Hasselbachplatz eintrafen und die Gruppen trennen wollten, wurden sie mit Flaschen beworfen. Die Schlägerei verlagerte sich danach in eine Nebenstraße.

Polizeieinsatz am Hasselbachplatz Bildrechte: MDR/Tom Wunderlich

Vier Personen wurden festgenommen. Eine davon soll bei der Schlägerei ein Messer eingesetzt haben. In der Innenstadt von Magdeburg kam es in der Nacht zum Freitag noch zu einer zweiten Schlägerei. In beiden Fällen laufen nun Ermittlungen.