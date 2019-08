Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT schwebt das 22-jährige Opfer nicht mehr in Lebensgefahr. Der junge Mann liegt aber weiter in der Uniklinik Magdeburg.

Laut Polizeibericht hatte er am Samstagabend in der Straßenbahn Männer und Frauen zur Rede gestellt, die dort das Inventar demolierten. Dafür sei er geschlagen und getreten worden – erst in der Bahn, später an einer Haltestelle in der Nähe des Magdeburger Hauptbahnhofs. Dabei erlitt der gebürtige Magdeburger, der jetzt in Hamburg lebt, schwerste Kopfverletzungen.