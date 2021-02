Die Hochschule Magdeburg-Stendal bekundet ihre Solidarität mit der Professorin Maureen Maisha Auma in einer Stellungnahme. Das teilte die Hochschule Magdeburg-Stendal auf ihrer Website mit.

Im Dezember 2020 gab die seit 2008 an der Hochschule Magdeburg-Stendal lehrende Professorin ein Interview im Tagesspiegel. Auma erklärte, dass es an deutschen Hochschulen zu wenige "Schwarze und People-of-Color Professor*innen" sowie "wissenschaftliches BPoC-Personal in dauerhaften Anstellungen" gebe.