Mario Ulbrich liebt seine Arbeit. Sein Reich ist die Hostienbäckerei in den Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg, die im vorigen Jahr gleich zwei Jubiläen feierte: das 50. und das Zehnjährige.

50 Jahre lang haben Diakonissen hier die Oblaten für das Abendmahl gebacken. Vor gut zehn Jahren gaben die Schwestern diese Aufgabe ab. Es fehlte an Nachwuchs. Damals wurde die Hostienbäckerei zur Rehawerkstatt für Menschen mit einer seelischen Behinderung.

Bis zu vier Mitarbeiter waren zeitweise hier tätig. Von ihnen ist allein Mario Ulbrich geblieben. Er war von der ersten Stunde an dabei, jetzt waltet er allein zwischen der Rührmaschine am Anfang der Herstellungskette und dem Tischchen, an dem die Oblaten kontrolliert und abgepackt werden. Einhunderttausend Hostien, erzählt Mario Ulbrich stolz, verlassen jedes Jahr die Bäckerei.

Die Oblaten werden während der Gottesdienste gereicht und symbolisieren den Leib Christi. Im In- und Ausland werden sie verwendet, denn Hostien aus Magdeburg werden auch exportiert, etwa nach Frankreich, Schweden oder Dänemark.

Oblaten mit christlichen Symbolen

Mit einem Handrührgerät vermischt Mario Ulbrich Mehl und Wasser, gießt das Gemisch durch ein Sieb, damit der Teig ohne Klumpen aufs Backeisen gegossen werden kann. Auf der oberen Seite der Form sind die Umrisse für 48 Hostien zu erkennen mit christlichen Symbolen wie dem Kreuz und dem Fisch.

Auf dem Backeisen ist Platz für 48 Hostien. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis Es zischt laut, wenn Mario Ulbrich den Teig mit der Kelle auf das vorgeheizte und mit Bienenwachs gefettete Eisen gießt und die Form schließt. "Wichtig ist, dass das Wasser verdampft", erklärt er. Etwa anderthalb Minuten später lässt er das Messer um die Form fahren, schneidet ab, was herausgelaufen und getrocknet ist. Früher, so weiß der 53-Jährige zu berichten, wurden die Reste an die Schweine verfüttert, die in den evangelischen Stiftungen gehalten wurden.

Nach anderthalb Minuten öffnet Mario Ulbrich das Backeisen. Die Zeit hat er im Gefühl. Vorsichtig nimmt er eine riesige dünne Oblate aus dem Eisen, den Hostienteller. Er unterzieht ihn einer kritischen Blickkontrolle. "Dieser ist sehr schön geworden, das sieht man schon", zeigt er und stellt ihn zu anderen in den Ständer. Anschließend geht es in den Nassschrank. Acht bis zehn Minuten, verrät der Hostienbäcker, müssen die Waffeln dort drin bleiben. Im nächsten Arbeitsschritt werden aus den Hostientellern die Hostien gestanzt.

Seit zehn Jahren arbeitet Mario Ulbrich in der Bäckerei, und seine Handgriffe sind millionenfach geübt. Mit sicherer Hand führt er die große Oblate unter die Stanze, eine Hostie nach der anderen fällt in den Behälter darunter.

Ein Arbeitsplatz ohne Druck

"Ich bin sehr froh, dass ich hier arbeiten darf", sagt er. "Früher habe ich im Hotel- und Gaststättenbereich gearbeitet, aber nach verschiedenen Schicksalsschlägen konnte ich den Druck nicht mehr aushalten." In der geschützten Werkstatt hat Mario Ulbrich nun einen Platz gefunden, wo er ohne Druck sein Geld verdienen kann. In den Pfeifferschen Stiftungen nimmt man Rücksicht auf seine Depressionen. Dass er selbst nicht konfessionell gebunden ist, spielt hier keine Rolle.

Bevor Mario Ulbrich die Hostien in Schachteln zu 500 oder 1.000 Stück füllt, wird jede einzelne noch einmal einer Blickkontrolle unterzogen. Was nicht perfekt ist, kommt nicht in die Schachtel. Die Hostien werden einzeln aus dem großen Hostienteller gestanzt. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

