Tierisch Sauber Erste Hundewaschanlage in Magdeburg

Der "Magdeburger Hund - SB Hundewaschanlage" hat in Alt Fermersleben eröffnet. An sieben Tagen die Woche, von 9-18 Uhr kann man hier seinen Hund abduschen, shampoonieren und föhnen.

Silke und Thomas Prietzel haben hierfür eine Lösung gefunden: eine Hundewaschanlage. Komplett automatisiert und ohne Personal vor Ort können die Fellnasen nun in Magdeburgs Stadtteil Fermersleben abgeduscht, shampooniert und geföhnt werden. Pro Dogwash – so heißt das Unternehmen, welches diese SB-Hundewaschanlagen in ganz Deutschland vertreibt. Nun steht die erste Anlage in Alt Fermersleben, unweit von der beliebten Gassirunde am Salbker See. Die Idee kam Silke Prietzel beim Fernsehen: "Ich hab einen Bericht gesehen über die USA, dort ist das schon total normal und das fand ich richtig cool. Dann habe ich das meinem Mann erzählt, wir haben uns damit etwas beschäftigt und dachten uns dann: Das wäre doch was für Magdeburg!"