Sanierungsarbeiten Gerüste stehen, Bäume sind gefällt: So geht es an der Hyparschale in Magdeburg voran

Die Bauarbeiten an der Hyparschale in Magdeburg schreiten sichtbar voran: An der Rückseite des architektonisch besonderen Gebäudes wurde ein Gerüst aufgestellt – laut Stadt, um mit der Sanierung der Dachschalen zu beginnen. Auch im Innern stehen bereits Teile eines Gerüsts. Außerdem werden Bäume in der näheren Umgebung gefällt.