Die millionenschwere Sanierung der denkmalgeschützten Hyparschale in Magdeburg erhält finanziellen Rückenwind vom Bund. Der Bau ist eines von 35 "Nationalen Projekten des Städtebaus 2018/19", die das Bundesinnenministerium am Freitag vorgestellt hat. Für die Wiederbelebung der Hyparschale werden fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt. "Sie ist ein Baustein in der gesamthaften Aufwertung des Rothehornparks mit seiner Vielzahl an bedeutenden Gebäuden unterschiedlicher Phasen der Moderne", heißt es in dem Papier.