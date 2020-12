In Sachsen-Anhalt werden immer mehr per LKW eingeschleuste Flüchtlinge aufgegriffen. Wie Romy Gürtler von der Bundespolizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurden allein seit Oktober zwölf LKW-Schleusungen registriert. Im gesamten Jahr 2019 seien es gerade einmal zwei Fälle gewesen, im ersten Halbjahr 2020 ein Fall.

Romy Gürtler von der Bundespolizei Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Romy Gürtler: "Wir vermuten, dass das mit der Covid-19-Lage zusammenhängt. Die Schleuser befürchten eine erneute Grenzschließung und schicken die Menschen noch schnell auf die Reise."



Am Montag hatte wieder ein LKW-Fahrer vom Parkplatz Sülzegrund an der A14 die Polizei gerufen, weil er aus seinem Auflieger Klopfgeräusche gehört hatte. An Bord waren vier junge Afghanen gewesen. Der LKW mit dänischem Kennzeichen war aus Bulgarien gekommen. Die Männer hatten tagelang neben der Ladung im Stehen verbracht.

Fahrer wissen meist nichts von den Personen im Laderaum

Bei den zwölf Fällen seit Oktober hat die Polizei Gürtler zufolge 62 männliche Personen aufgegriffen. Der jüngste von ihnen sei elf Jahre alt gewesen. Alle stammten aus Afghanistan oder Pakistan. Sie würden vernommen, um den Schleusern auf die Spur zu kommen, dann polizeilich registriert und in eine Flüchtlingsunterkunft gebracht.



Gürtler sagte: "Wir wissen, dass die meisten in Rumänien oder Serbien von den Schleusern an Bord der LKW gebracht werden. Die Fahrer wissen in den meisten Fällen nichts davon. Das geschieht, während sie schlafen. Die LKW sind zwar verplombt, aber die Schleuser finden Wege, um die Fahrzeuge zu öffnen und wieder sauber zu verschließen."

Erster Halt nach der Grenze in Sachsen-Anhalt

Auf dem Parkplatz Sülzegrund an der A14 hatte sich die vier Afghanen per Klopfen bemerkbar gemacht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch dafür, dass die Menschen gerade in Sachsen-Anhalt gefunden werden, gibt es laut Gürtler eine Erklärung. "Die Geschleusten schalten ihr Handy ein und sehen, dass sie in Deutschland sind. Wenn dann der Fahrer wegen der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten eine Pause macht, machen sie sich bemerkbar. Wer über Tschechien die A14 nach Norden fährt, ist nach vier Stunden in Sachsen-Anhalt. Damit erklären wir uns die Häufung hierzulande."



Die vier Afghanen vom Parkplatz Sülzegrund wurden befragt und registriert und dann in eine Asylunterkunft gebracht. Der LKW-Fahrer wurde ebenfalls verhört. Zudem wurden sein Fahrtenschreiber und Handy ausgewertet.

Schleusungen vor allem nach Deutschland, Frankreich oder Großbritannien