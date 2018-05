Magdeburger Band vor Debutalbum "Wir sind gern Teil der Entwicklung in Sachsen-Anhalt"

Im Mehrgenerationenhaus in Zielitz kann de Band kostenlos den eigens gestalteten Proberaum nutzen. Hier haben sie es sich mit Vorhängen, Teppichen, Lampen und Postern gemütlich gemacht. Bildrechte: MDR/Olga Patlan Ihren Wurzeln in der Vorstadt sind "In My Days" bis heute treu geblieben. In dem Örtchen Zielitz haben sie ihren Proberaum, hier proben sie mehrmals die Woche. Und das obwohl sie die Musik "nur" nebenbei machen. Charlie und Tino gehen jeweils arbeiten, Dennis studiert. DenTraum von einem eigenen Album erfüllten sie sich, indem sie das Geld, das sie bei ihren Auftritten erspielten, gespart haben. Auch starteten sie eine Crowdfunding Kampagne, bei der Fans und Freunde Geld spenden konnten. In Zielitz, in ihrem bescheidenen aber liebevoll gestalteten Proberaum, entstand der Großteil des Debütalbums. Dennis hat die Texte und die Melodien geschrieben, danach wurde gemeinsam an den Songs gefeilt. Letzlich gingen die Lieder nach Hamburg in ein Produktionsstudio. In den "Boogie Park Studios" wird für Größen wie Adel Tawil produziert, und nun auch für eine Magdeburger Band.

Das Album klingt wie eine aufregende Reise und endlich wieder Zuhause angekommen. Dennis Zwickert, Sänger "In My Days"

Nach insgesamt zwei intensiven Jahren Albumbastelei "hatten wir das Gefühl, jetzt können wir es raushauen und der Menschheit zeigen", sagt Dennis stolz. Das Album klingt wie eine aufregende Reise und endlich wieder Zuhause angekommen", so Dennis weiter. Es entstehe ein schönes Gefühl, etwas erlebt zu haben und enthalte doch das warme wohlige Gefühl Zuhause zu sein. Das Album würde alle Stimmungslagen, von nachdenklich über energisch abdecken. Auf Lieblingsllieder können sich die Bandmitglieder nicht einigen. In allen stecke gleich viel Herzblut drin.

Das Heimatgefühl und die Verbundenheit

Die Lieder sind auch von den Erlebnissen aus der Heimat inspiriert. Sie handeln von Träumen, dem Reisen, dem Aufbrechen wollen, aber auch den ganz alltäglichen Gedanken. Obwohl die Gruppe sich für englische Sprache entschieden hat, will sie ihren Wurzeln in Sachsen-Anhalt treu bleiben. Viele Bands gehen an Musikstandorte, an denen die großen Plattenfirmen sitzen, wie in Hamburg oder Berlin, um die Karriere voranzutreiben.

"Wir haben hier unsere Familie und Freunde und wir haben viel Herzblut reingesteckt hier zu bleiben", so Dennis. Er ergänzt: "Wir glauben, wenn man gut ist, ist es egal wo man ist." Es habe sich auch sehr viel musikalisch getan im Land. "Die Leute haben wieder Bock auf Live-Musik", so Dennis. Das sei vor ein paar Jahren noch anders gewesen, erläutert der Sänger weiter. Vor ein paar Jahren sei die Bereitschaft Geld für Konzerte lokaler Bands auszugeben kaum vorhanden gewesen. Mittlerweile sprühe das Land jedoch vor kultureller Energie "und wir sind stolz ein Teil der Musikszene zu sein", so Charlie.

Wir sind gerne ein Teil der Entwicklung in Sachsen-Anhalt. Dennis Zwickert, Sänger "In My Days"

Insgesamt spielte das Trio schon über 300 Konzerte zusammen, die meisten davon in Sachsen-Anhalt und Umgebung, aber auch einige über die Landesgrenzen hinaus. Schwärmerisch erinnern sie sich an die Highlights ihres Band-Daseins und dabei fallen ihnen immer wieder tolle Auftritte ein. "Wir haben vieles erleben dürfen", sagt Dennis dankbar. Beim Yachthafen in Magdeburg spielten sie auf einer Wasserbühne, oder bei einem Festival in Darmstadt als es geregnet hat und die Menschen mit den Regenschirmen geklatscht haben. Gern erinnern sie sich auch an den allersersten Auftritt im "Webershof" in Farsleben, einem Kultur- und Veranstaltungsraum. Den ersten großen Auftritt hatten sie bei der MDR Sommertour als Support von Christina Stürmer. Letztlich fiebert die Band aber ihrem größten Erfolg noch entgegen:

Die Veröffentlichung unseres Albums ist das, was wir seit Jahren machen wollten und für jede Band der erste große Schritt ist. Charlie Schröder, Bassist der Band