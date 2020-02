"Eigentlich bin ich ja bis 2022 gewählt", sagt Magdeburgs Beigeordneter für Wirtschaft, Rainer Nitsche. Doch nun ist schon in diesem Sommer Schluss im Rathaus. Dass er seine Amtszeit wegen des Beamtenrechts nicht beenden kann, wurmt ihn dann doch ein bisschen. "Inzwischen ist es aber auch so, dass ich mich doch auch darauf freue, was danach kommt." Zuletzt hatte sich Nitsche immer wieder geärgert über das, was nicht klappt – "teilweise wegen unnötiger bürokratischer Hürden", wie er sagt.

Es gibt zu viele Praktiken in einer Verwaltung, die Investoren nicht gerade so befördern, wie ich es mir wünsche und deshalb die Stadt nicht voranbringen. Rainer Nitsche

Magdeburg sollte Investoren mehr entgegenkommen

Diese Hürden und Reibungen in der Zusammenarbeit würden viel unnötigen Ärger verursachen und Schweiß kosten. "Wenn es zum Beispiel darum geht, dass man einem Unternehmen helfen will, der ein bestimmtes Problem hat, sich etwa erweitern will. Und wenn es um städtische Behörden und Liegenschaften geht, dann ist es eigentlich eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung und der Stadtverwaltung, diesen Investor ausschließlich willkommen zu heißen und ihm nicht gleich zu Beginn die Schwierigkeiten seines Unterfangens aufzuzählen."

Offenbar hat Magdeburg in diesen Belangen Nachholbedarf. Nitsche wünscht sich von seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin, dass es gelingt, die Stadt noch stärker als bisher auf Wirtschaftsfreundlichkeit und Unternehmerfreundlichkeit auszurichten. Und sich noch mehr als bisher als Service-Einrichtung zu verstehen. Dazu müssten durch alle Verwaltungsebenen hindurch bestimmte Schalter im Kopf umgelegt werden, meint Nitsche.

Nitsche sieht viele Erfolge

Nitsche lobt die Entwicklung der Kreativwirtschaft in Magdeburg. Bildrechte: Gabriele Brusche Dennoch blickt Nitsche erfüllt auf seine etwa 12-jährige Amtszeit als Beigeordneter zurück. "Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, in den letzten Jahren bestimmte Zukunftsbranchen entwickelt zu haben", sagt er. Als Beispiel nennt er die Kultur- und Kreativwirtschaft.



Ein Fachmann habe zu Beginn seiner Amtszeit analysiert, welches Potenzial Magdeburg habe, erzählt Nitsche. "Damals wurden elf Teilbranchen genannt. Das waren Architektur, Medien, Veranstaltungsagenturen, Software- und Gamesentwicklung, Mode, Industriedesign und vieles andere", sagt Nitsche. Und genau diese Branchen hätten sich auch sehr gut entwickelt. Er ist sogar sicher, dass diese Bereiche eine Wirtschaftskraft entfalten könnten, die des einstigen Maschinenbaus fast schon gleichkäme.

Nitsche ist stolz, dass die Stadt Vernetzung geschaffen hat, etwa mit dem Kreativ-Salon, der im vergangenen Herbst zum 12. Mal stattfand. Dort treffe sich die Kreativ-Branche mit Industrie, Handel, Gewerbe und Banken.

Magdeburg ist eine Industriestadt und wird es in Zukunft auch bleiben. Rainer Nitsche

Nitsche ist überzeugt, dass es die klassischen industriellen Bereiche weiterhin geben wird. Er sieht dort großes Potenzial. Es gebe gut ausgebildete Fachkräfte, Manager, Betriebsleiter, die die verbliebenen Unternehmen führten. Die Sket GmbH etwa, FAM oder die Nachfolgebetriebe, die im Umfeld des ehemaligen SkL entstanden sind. Sie alle hätten sich gut auf dem Weltmarkt etabliert, so Nitsche. Dass diese Firmen mittelständig sind, sei kein Nachteil: Sie seien dadurch vielmehr wendiger und könnten besser auf Veränderungen reagieren.

Maschinenbau wird immer seine Bedeutung für Magdeburg haben, auch im Zeitalter der Digitalisierung. Rainer Nitsche

Neues Geschäftsfeld: Informationstechnik

Großes Potenzial sieht Nitsche im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. "Wir haben eine leistungsfähige Informatik-Fakultät an der Uni", sagt er. Diese jungen Informatiker gelte es in Magdeburg zu halten. Magdeburg müsse dafür sorgen, dass junge Start-ups hier Fuß fassen können. Das kann klappen, weil es laut Nitsche sehr günstige Start- und Investitionsbedingungen gibt.

Mehr Veranstaltungen unter freiem Himmel

Touristisch müsse Magdeburg noch kräftig zulegen, meint Nitsche. Bildrechte: Burkhard Pitschmann Für die Zukunft wünscht sich Nitsche, dass sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin es schafft, die Innenstadt und Stadtteilzentren zu beleben. Er sagt: "Wenn wir auch Touristenstadt sein wollen, müssen wir eine hohe Aufenthaltsqualität bieten, auch für junge Leute."



Um das zu erreichen, liegt ein Plan auf dem Tisch und erste Maßnahmen werden schon seit zwei Jahren umgesetzt. Unter anderem sollen Plätze und Straßenzüge umgestaltet werden, mehr Sitzmöbel sind geplant. Außerdem soll es in den Sommermonaten mehr Freiluftveranstaltungen sowie die Modavison unter freiem Himmel geben. Auch der Wochenmarkt wird aufgewertet. Viel zu tun also für die neue Frau oder den neuen Mann auf dem Wirtschaftsposten. Warum hat die Stadt nicht viel früher daran gedacht? Es habe ihn überrascht, sagte Nitsche, dass sich die Probleme mit dem Online-Handel so verschärfen würden. Hinzu gekommen seien Probleme mit der Tunnelbaustelle.

Magdeburg muss internationaler werden

Von seiner Nachfolge wünscht Nitsche, dass die Stadt noch internationaler wird. "Die Kulturhauptstadt-Bewerbung erzwingt das geradezu", sagt er. In der Wirtschaft würden dafür die Unternehmen im Zeitalter der Globalisierung allein sorgen. Aber die Stadt als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort müsse noch weiter vorangehen. Er nennt dabei die durch ihn vorangetriebene China-Kompetenz der Stadt. Nach Nitsches Ansicht ist Magdeburg eine von wenigen deutschen Städten, die wirklich für chinesische Unternehmen interessant seien, weil es hier auch eine entwickelte chinesische Community gebe.