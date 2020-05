Aber wir haben immer noch die Hürde beim Nachweis der persönlichen Beeinträchtigung – oder in der Sensibilität der Strafverfolgungsbehörden, das auch wirklich zu erkennen, dass diese Handlungen wirklich beeinträchtigen könnten. Nachstellung ist ja nicht immer gefährdend. Wir haben auch Nachstellungshandlungen, die in keiner Weise gefährdend sind – Liebesbriefe, Blumensendungen – aber auch das ist Nachstellung. Und da ist es nicht für jeden so ersichtlich, dass das Handlungen sind, die schwer beeinträchtigen.



Ich bin keine Juristin, ich kann nur die Erfahrungen von Betroffenen mit diesem Straftatbestand bewerten. Es ist auch heute noch so, dass recht viele Verfahren in diesem Zusammenhang eingestellt werden. Ich würde mir im Interesse der Betroffenen wünschen, dass die Strafermittlungsbehörden klare Signale setzen und auch früher versuchen, einzudämmen. Es gibt ja einen großen Strafrahmen. Und auch eine Geldstrafe ist eine Strafe und setzt sicherlich ein besseres Signal als eine Einstellung des Verfahrens.



Außerdem würde ich mir wünschen, dass Verfahren schneller laufen. Ich weiß, dass Staatsanwaltschaften sehr überlastet sind. Aber ich erlebe Betroffene, die in der Länge der Verfahren viele Probleme bekommen.