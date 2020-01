Jahrestag der Zerstörung Magdeburg Kritische Fragen an Polizei nach Einsatz gegen Demonstranten

MDR SACHSEN-ANHALT: Daniel, du warst am Freitags bei den Demonstrationen in Magdeburg dabei. Wie hast du sie erlebt?

Der Tag begann ruhig: Am Vormittag versammelten sich mehrere Hundert Bauern mit ihren Traktoren vor dem Hauptbahnhof, am Nachmittag startete dort die Demonstration von Fridays For Future. Wie auch bei den anderen Mahnwachen und Kundgebungen in der Stadt blieb es friedlich. Doch je näher der für 19 Uhr angekündigte "Trauermarsch" der rechten Demonstranten rückte, desto angespannter wurde die Lage auf den Straßen. Wie auch in den vergangenen Jahren war die Route der Demo vorab nicht bekannt. Gegendemonstranten eilten deshalb in verschiedene Ecken der Stadt, um die Strecke der Rechten zu blockieren.