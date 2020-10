Gründung vor 70 Jahren Großes Jubiläum im Zoo Magdeburg

Die Tapire leben schon seit Millionen Jahren auf der Erde und haben sich seitdem kaum verändert. Der Tapir gehört zu den stark gefährdeten Tierarten. Und: Tapire pfeifen gern, damit verständigen sie sich. Die Tapire findet man im Magdeburger Zoo im Amazonienhaus.



Der Hyazinth-Ara ist ein Papagei, den man kaum übersehen kann. Er schimmert ganz blau und ist mit circa einem Meter der größte Papagei der Welt. Aber Vorsicht ist angebracht: Der blaue Riese hat eine Beißkraft von 250 Kilogramm, man findet ihn gleich neben den Gehegen mit den Krallenaffen.



Die Erdmännchen brauchen keine Brille, wenn sie in die Sonne gucken … sie haben dunkle Flecken um die Augen, die verhindern, dass sie von der Sonne geblendet werden. Ganz oben auf dem Speiseplan der Erdmännchen stehen giftige Schlangen und Skorpione – zumindest in freier Wildbahn. Vorsichtig müssen sie da bei der Jagd nicht mal sein, denn sie sind gegen die meisten Schlangen- und Skorpion-Gifte immun. Die Erdmännchen warten auf die Zoo-Besucher gleich am Eingang, an der Zoowelle.



Im Magdeburger Zoo wohnen auch Rote Pandas: Panda ist ein nepalesisches Wort und bedeutet "Bambus-Esser". Mehr als zehn Stunden pro Tag sind sie auf Futtersuche und wenn sie Bambus finden, wandern rund zwei Kilo davon in den Panda-Magen. Der Rote Panda selbst wiegt aber nur rund sechs Kilogramm. Der Webbrowser "Firefox" wurde übrigens nach dem Roten Panda benannt, denn die Chinesen bewundern das kleine Raubtier auch als "Feuerfuchs".



"Stormi" heißt die schmucke Tigerdame, die in der Sturmnacht auf den 22. Juni 2017 geboren wurde. Mutter "Kimberly" verstieß das Neugeborene und so wurde Zootierpflegerin Petra Oppermann zur Ersatzmutti. 14 Wochen lebte die Raubkatze bei Familie Oppermann. Lieblingsplatz war auf dem Wohnzimmersessel. Nun lebt "Stormi" in ihrem großen Gehege im Zoo, da versteckt sie sich auch mal vor neugierigen Besuchern. So muss das aber sein, denn die Tiere brauchen auch mal Rückzugsorte. Daher Tipp an die Besucher: einfach mal ein bisschen warten...

Tigerdame "Stormi" kam in einer stürmischen Sommernacht zur Welt. Bildrechte: MDR/Philipp Bauer