Ein Vorgeschmack auf den Weihnachtsmarkt Das sind die Hygieneregeln für das Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg

Am Wochenende findet rund um den Magdeburger Dom das Kaiser-Otto-Fest statt. Dank eines Hygienekonzeptes kann das Fest trotz der Corona-Einschränkungen stattfinden. Dafür wird in diesem Jahr einiges anders sein. Die Künstlerinnen und Künstler werden nicht auf Bühnen auftreten, außerdem brauchen Besucherinnen und Besucher Tickets für eine bestimmte Zeitspanne. Das Fest könnte ein Vorgeschmack auf den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr sein.