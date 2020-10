Außenminister Heiko Maas hielt eine Laudatio auf den Preisträger. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Den Preisträger vorgeschlagen hatte Willi Polte – Magdeburgs ehemaliger Oberbürgermeister. Polte sitzt in der Jury. Auf die Idee kam er bei einer Reise nach Rumänien, die ihn auch in Johannis' Heimatstadt Sibiu (zu deutsch: Hermannstadt) führte. "Die Stadt machte auf mich einen wunderbaren Eindruck. Da fragt man sich, wer hat das alles mit bewirkt. Und da fiel der Name Johannis", so Polte. Johannis war Oberbürgermeister von Sibiu. Er beendete dort die Korruption und holte viele deutsche Investoren. In seiner Heimatstadt stand er deshalb stets für Wandel und Aufschwung. Die politische Aufgabe, die Johannis in der Stadt übernommen hatte, sei herausragend gewesen, sagte Polte MDR SACHSEN-ANHALT.