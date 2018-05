Nach rassistischen Beschimpfungen Hundehalter hetzt in Magdeburg Kampfhunde auf Syrer

Ein Magdeburger hat am späten Sonntagnachmittag Kampfhunde auf einen Syrer losgelassen und den Mann dadurch schwer verletzt. Der 29-jährige Syrer habe sich mit seiner Familie, seiner Lebensgefährtin und den fünf und acht Jahre alten Kinder, und Bekannten im Bördegarten in Magdeburg Nordwest aufgehalten, sagte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT.

Zunächst soll der Mann den Syrer fremdenfeindlich beschimpft und beleidigt haben. Später sei der 23-Jährige mit seinen Hunden zurückgekommen und gezielt auf die Familie losgegangen. Laut Polizei stellte sich der Syrer schützend vor seine Familie und wurde von dem Angreifer in den Schwitzkasten genommen. Dabei sollen die Hunde den Mann mehrfach gebissen haben.

Im Laufe des Abends sei die Anschrift des Hundehalters ermittelt und die Hunde vorläufig beschlagnahmt worden. Laut Polizei befinden sie sich zurzeit in einem Tierheim. Gegen den 23-Jährigen wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Der Syrer musste wegen der Bisse an Armen, Beinen und am Oberkörper in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei den Hunden habe es sich um einen Staffordshire-Mischling und einen französischen Bulldoggen-Mischling gehandelt.



Ein Polizeisprecher sagte Spiegel Online, das Opfer habe sich nicht wehren und daher auch nicht fliehen können. Worum es genau bei der Auseinandersetzung ging, könne nicht gesagt werden, da es unterschiedliche Aussagen dazu gebe. Auf jeden Fall habe es fremdenfeindliche Beleidigungen gegeben.