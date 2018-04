"Es wird laut. Es wird sehr laut", warnten die Landesschützen am Samstag vor der Kanonenpräsentation am Magdeburger Dom. Gerade die Kinder sollten sich die Ohren zuhalten, um Gehörschäden zu verhindern, rieten die Veranstalter. Tatsächlich Schaden genommen haben soll der Magdeburger Dom. Domprediger Jörg Uhle-Wettler sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es sind wirklich Putzstücke herunter geflogen." Mörtel sei aus Fensterlaibungen – den inneren Mauerseiten an den Fenstern – herausgebrochen.

Uhle-Wettler hat sich geärgert, dass "so ein Geböller" in Magdeburg genehmigt wurde. "Ausgerechnet hier in Magdeburg, wo diese Stadt traumatisiert ist durch die Bomben, durch die Angriffe", erinnert der Domprediger an die Kriege, die Magdeburg erlebt hat. Auch in Zeiten, in der die Nachrichten voll von Geknalle seien, finde er so eine Veranstaltung unpassend.

Schützenverband: Böllerschießen ist Tradition

Michael Eisert vom Landesschützenverband Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Michael Eisert vom Landesschützenverband Sachsen-Anhalt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass der Auftritt der Böllerbatterie am Dom als öffentlicher Auftritt auch eine "kulturelle Bereicherung für Magdeburg" sein sollte. Die optische und akustische Schau sollte den Leuten zeigen, was das Schützenwesen in Sachsen-Anhalt ausmache. Das Böllerschießen gehöre zur Schützentradition. "Wir haben in den letzten Jahren immer eine gute Resonanz erfahren", sagte Eisert. Auch am vergangenen Samstag habe es auf dem Domplatz Beifall von den Zuschauern gegeben.

Von bröckelndem Putz im Dom hätten die Schützen nichts bemerkt, da sie außerhalb des Gebäudes standen, erklärte Eisert. Es sei noch nicht geklärt, ob dabei das Böllerschießen ausschlaggebend gewesen sei oder einen Anteil gehabt habe. "Wir können dazu nichts sagen, das müssten Experten oder Fachleute überprüfen", so Eisert.