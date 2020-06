In Magdeburg hat es zuletzt fast 30 Neuinfektionen pro hunderttausend Einwohner gegeben. Die Verdopplungszeit, in der sich das Virus ausbreitet, beträgt in der Landeshauptstadt aktuell 10,8 Tage. Zum Vergleich: Im Landkreis Harz waren es – Stand Mittwoch – 891 Tage. Im Mai hatte es über mehrere Wochen keinen neuen Fall in Magdeburg gegeben.