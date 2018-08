"Wir sind Enercon", riefen die Männer mit Fahnen und Schildern, die am Montag auf ihrem Werksgelände protestierten – denn sie wollen bleiben. Doch es sieht nicht gut aus für die Mitarbeiter der Enercon Tochter WEC-Turmbau GmbH in Magdeburg. Von den 272 Mitarbeitern sollen 132 ihren Job verlieren. Eine Betriebsratssitzung ist am Montag ohne konkrete Zukunftspläne für die Beschäftigten zu Ende gegangen. Ein Mitarbeiter sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei viel geredet, aber wenig gesagt worden.