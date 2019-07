Seit 44 Jahren trainiert Dimter Kinder, bringt ihnen das Schwimmen bei. Und schon in den ersten Minuten sieht man, dass sie da so ganz eigene Methoden hat.

"Mäxchen, trau dich!" Gerade paddelt Max an ihr vorbei, in Rückenlage. Er hält sich an einer Schwimmstange fest. "In Rückenlage ist es viel einfacher schwimmen zu lernen. Die Kinder gucken nach oben und die paddelnde Beinbewegung ist dem Gehen ähnlich. Das können sie alle", erläutert sie und schwimmt zum Beckenrand, die Kinder nie aus den Augen lassend. "Ja, das machst du gut, Max", ruft sie.