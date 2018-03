13. MDR-Kinderhörspielpreis Eine junge Magdeburgerin vor einer großen Rede

Die Sechstklässlerin Pia ist Jurymitglied des MDR-Kinderhörspielpreises 2018 Bildrechte: Helpap

Alle zwei Jahre vergibt eine Jury aus Kindern und Erwachsenen den MDR-Kinderhörspielpreis. In diesem Jahr saß auch eine junge Magdeburgerin mit in der Jury. Sie hat die Ehre, am Sonntag auf der Leipziger Buchmesse die Laudatio für das Hörspiel zu halten, das besonders begeistert hat: "Krähe und Bär" erreichte den ersten Platz. Unter 21 Kinderhörspielen hat auch Pia die Geschichte um eine ungleiche Freundschaft als Favorit ausgewählt.

MDR SACHSEN-ANHALT: Du bist erst in der 6. Klasse – wie bist Du zur Laudatorin geworden?

Pia: Es hat alles damit angefangen, dass ich den Artikel in der Zeitung gelesen habe, dass man sich für den Kinderhörspielpreis anmelden kann und dann habe ich das eben gemacht – und hätte nie damit gerechnet, dass ich tatsächlich ausgewählt werde. Auf jeden Fall wurde ich ausgewählt (lacht) und da habe ich mich total gefreut.

Ich bin dann zu der Jury-Sitzung hingefahren, wir haben über die Hörspiele gesprochen, alles wurde ausgewertet und dann wurde gefragt, wer Lust hätte, die Laudatio zu halten. Und weil ich so etwas immer sehr gern mache und ich es toll finde, solche tollen Sachen vortragen zu können, habe ich mich gemeldet. Dann ging alles ziemlich schnell, es wurde abgestimmt und letzten Endes wurde ich gewählt und da habe ich mich auch total gefreut.

Hast du schon öfter vor vielen Leuten gesprochen?

Am Sonntag wird Pia auf der Buchmesse ihren großen Auftritt haben. Bildrechte: MDR/Andreas Lander Bei uns in der Schule ist es so, dass wir, die Chorklasse, in der 6. Klasse die neuen 5. Klassen begrüßen müssen. Da wurde ich zur Moderatorin ausgewählt und durfte durch das Programm führen.



Ich rede schon gerne vor meiner Klasse, Gedichte vortragen oder vorlesen mache ich auch total gern. Aber so eine wichtige Rede auf so einer großen und ebenfalls wichtigen Messe habe ich noch nie gehalten. Auf jeden Fall nicht vor so vielen Leuten.

Der Sonntag rückt immer näher. Wie geht es dir?

Ich bin auf jeden Fall aufgeregt und freue mich irgendwie auch jeden Abend mehr darauf. Ich versuche da aber trotzdem locker ran zu gehen und das hoffentlich gut zu meistern.

Weißt du schon, was du auf der Buchmesse sagen wirst?

Als Erstes werde ich mich natürlich vorstellen, dann werde ich eine kleine Zusammenfassung von dem Hörspiel halten und danach werde ich noch zu meiner persönlichen Meinung und auch zu der Meinung der Jury etwas sagen. Ich denke, das wird so zwei bis drei Minuten dauern. Es ist auch nur eine Seite, deswegen denke ich, wird das relativ schnell gehen.

Hast du dir das alles allein überlegt?

Genau. Bei dem Treffen in Leipzig wurde mir schon so ungefähr gesagt, worauf ich achten sollte. Den kompletten Text habe ich mir dann allein zu Hause überlegt.

Übst du vor deinen Eltern oder wie bereitest du dich vor?

Die Leipziger Buchmesse hat von Donnerstag bis Sonntag für Besucher geöffnet. Bildrechte: dpa Ich lese mir das immer abends nochmal vor dem Schlafengehen durch und dann spreche ich es natürlich auch meinen Eltern vor, damit ich üben kann, schön frei zu sprechen und Ausdruck in meine Stimme zu bringen. Meine Eltern sagen mir dann noch, was ich verbessern kann. Sie schätzen mich eben ein.

Warum ist es dir wichtig, diejenige zu sein, die das schönste Hörspiel vorstellt?

Mir ist es wichtig, weil dieses Hörspiel, das gesiegt hat, von Anfang an mein Favoriten-Hörspiel war. Schon beim Hören habe ich gemerkt, dass das das Hörspiel sein wird, was ich favorisiere und deswegen ist es eine riesige Ehre, genau das Hörspiel, für das ich auch gestimmt habe, ehren zu können.

Du musstest, wie die anderen Jury-Mitglieder auch, alle 21 Hörspiele komplett anhören?

Pias Lieblingshörspiel ist die Nummer 1 beim MDR Kinderhörspielpreis Bildrechte: Oettinger Audio Verlag Ja, also das war schon ziemlich anstrengend, vor allem, weil wir in dieser Zeit viele Tests und Klassenarbeiten geschrieben haben. Aber ich habe mir das immer so aufgeteilt, dass ich ein bisschen an Wochenenden gehört habe oder wenn dann Ferien waren. Und manchmal auch abends, aber es war schon sehr stressig, so kann man es nennen.



Drei bis vier Wochen hat es insgesamt gedauert, das war ziemlich lang. Und getroffen haben wir uns als Jury dann ein Mal in Leipzig, das war auch eine relativ lange Sitzung, aber sie hat sich auf jeden Fall gelohnt.

Wie war es, mit anderen Kindern und auch Erwachsenen, die man nicht kennt, in der Jury zu sitzen und entscheiden zu dürfen?

Es war total interessant. Erst haben wir gegessen, da konnten wir uns dann schon etwas näher kennenlernen. Mit den Erwachsenen konnte man auch tatsächlich supergut reden. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie uns nicht ganz für voll nehmen, weil wir viel jünger sind. Aber mit denen konnte man sich supergut unterhalten und die Kinder waren auch alle total nett. Und als ich dann mit entscheiden konnte, das hat richtig Spaß gemacht, weil sie wirklich jede Meinung akzeptiert haben und man sagen konnte, was man wirklich von dem Hörspiel gedacht hat.

Das Interview führte Luise Kotulla.

Mehr zum Thema