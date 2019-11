Modeschule "Modavision" Magdeburg: Wie aus Kindern kleine Stars werden

Scheinwerfer an, Schultern richten, lächeln und los geht's auf dem Laufsteg. Was so einfach klingt, will gelernt sein. Auch bei der "Modavision" in Magdeburg – Sachsen-Anhalts größter Modenschau. Neben Profimodels laufen dort am Samstag, 9. November, auch wieder Kindermodels über den Catwalk.