Nach dem Verschwinden eines Zweijährigen bei einem Kita-Spaziergang und seinem anschließenden Ertrinkungstod wird gegen die Betreuerinnen ermittelt. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Magdeburg am Dienstag mitteilte, wird gegen drei mögliche Verantwortliche wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Es werde geprüft, inwieweit die Kita-Mitarbeiterinnen Sorgfaltspflichten verletzten und nicht genug auf das Kind achteten. Die Obduktion in der Rechtsmedizin des Uniklinikums Magdeburg habe ergeben, dass der Zweijährige ertrunken ist.

Seelsorger sind für die Betroffenen da. Bildrechte: dpa

Unterdessen ist die Anteilnahme in Magdeburg groß. Vor der Kita am Neustädter See saßen viele Plüschtiere, Kerzen wurden abgestellt. An einem Zaun hingen Blumen, Herz-Luftballons und schriftliche Anteilnahmen.



Auch zwei Fahrzeuge des Kriseninterventionsteams parkten vor der Einrichtung. Seelsorger hatten bereits am Freitag, gleich nach dem Geschehen, Mitarbeiterinnen der Kita, Angehörige und Polizisten betreut.