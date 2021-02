Mal schnell zum Einkaufen in die Stadt, Freunde im Nachbardorf besuchen oder zum Zug am nächsten Bahnhof. Ohne Auto ist das alles kaum möglich. Vor allem wenn man nicht in einer größeren Stadt lebt. Denn im ländlichen Raum fahren immer weniger Linienbusse – auch eine Folge des demographischen Wandels.

Hartmut Zadek, Leiter des Lehrstuhls Logistik an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, hat dieses Problem erkannt. Zadek meint, dass man im öffentlichen Nahverkehr in Zukunft auf autonome Busse setzen wird: "Das heißt, dann auch ohne Personal, denn das ist einer der größten Kostenanteile im öffentlichen Personenverkehr: die Busfahrerkosten. Das versuchen wir durch automatisierten Verkehr an der Stelle in den Griff zu bekommen und dem ländlichen Raum wieder mehr Möglichkeiten zu geben."

Pilotbetrieb in Stolberg

Der 15 bis 20 km/h schnelle Kleinbus soll schon im Sommer durch Stolberg rollen. Bildrechte: MDR/Easy Mile Bislang sind die fahrerlosen Busse in Sachsen-Anhalt noch nicht unterwegs. Das soll sich aber schon bald ändern, erklärt Zadek: "Der Stand der Forschung ist, dass wir Fahrzeuge haben, die automatisiert, mittlerweile auf Teststrecken agieren können. Genau das wollen wir auch im ländlichen Raum in Stolberg durchführen – ein Pilotbetrieb eines solchen automatisierten Shuttlebusses."

Mit dem Probebetrieb wolle man auch generell analysieren, wo in Sachsen-Anhalt solche automatisierten Shuttlebusse eingesetzt werden könnten. Die Voranalyse habe bereits ergeben, dass Stolberg für den Pilotbetrieb sehr gut geeignet ist, meint Zadek. Weil dort auch touristisch sehr viel los ist: "Man möchte gern den Verkehr in Stolberg selbst ein Stück weit draußen vorhalten, sodass man von dem Parkplatz, der vor den Toren Stolbergs ist, einen Shuttleverkehr hat, der in die Stadt hineinführt."

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Für den ländlichen Raum ergeben sich neue Mobilitätsperspektiven. Einerseits emissionsfrei über E-Antrieb zu fahren. Andererseits viel flexibler auf die Mobilitätsbedürfnisse im ländlichen Raum einzugehen. Hartmut Zadek

Autonomer Minibus mit Elektroantrieb