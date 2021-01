Ärztinnen und Ärzte am Magdeburger Klinikum sind unzufrieden, weil die Ergebnisse erfolgreicher Tarifverhandlungen seit Monaten nicht umgesetzt werden.

Ärztinnen und Ärzte am Magdeburger Klinikum sind unzufrieden, weil die Ergebnisse erfolgreicher Tarifverhandlungen seit Monaten nicht umgesetzt werden.

Ärztinnen und Ärzte am Magdeburger Klinikum sind unzufrieden, weil die Ergebnisse erfolgreicher Tarifverhandlungen seit Monaten nicht umgesetzt werden. Bildrechte: ddp, MDR/Max Schörm

Ärztinnen und Ärzte am Städtischen Klinikum Magdeburg warten seit August auf eine versprochene Tarifanpassung. Sie haben sich nun mit einem Schreiben, das MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, an den Aufsichtsrat gewendet.

Die Ärztinnen und Ärzte befürchten, dass ein vor Monaten ausgehandelter Tarifvertrag nicht zustande kommt. Das erklärte eine Sprecherin des Ärzteverbandes Marburger Bund in Sachsen-Anhalt.

Laut dem Ergebnis der Tarifverhandlungen im August vergangenen Jahres sollen Ärztinnen und Ärzte rückwirkend zum 1. Januar 2020 mehr Geld bekommen – 2,5 Prozent. In diesem Jahr sollten sie dann 2,2 Prozent mehr bekommen und ab 2022 soll der Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Krankenhäusern gelten.

In dem Schreiben, adressiert an den Aufsichtsrat des Klinikums, machen die Ärztinnen und Ärzte auf die Arbeitsbelastung, insbesondere des vergangenen Jahres, aufmerksam und schreiben: "Vieles wird akzeptiert, aber nicht, dass ein ausgehandelter Tarifvertrag nicht in Anwendung gelangt."