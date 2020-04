Kolumne "Corona, voll verpönt!" Katzenklappen – wie der Kiez ums Überleben kämpft

In meinem Kiez blühte das Leben. Schon mit Sonnenaufgang verstopften die Eltern schulpflichtiger Kinder mit ihren Autos die Einbahnstraße vor unserem Fenster, um ihre Schützlinge bis vor das Eingangstor einer Grundschule zu fahren.

Später am Tag schlenderten die Coffee-To-Go-Trinker durch die Straßen und Parks. Meistens waren es junge Mütter und Väter oder ich selbst. Wir kauften unseren Kaffee bei Ina, Jana oder Tante Erna. Unserem Nachwuchs gönnten wir ein Eis von Angelino oder eine selbstgenähte Mütze von Maria.



Micha verkaufte seinen Wein, Andrea die schönsten Blumen und Bianca brachte das Viertel mit Yoga in Form. Alle hatten eine treue Stammkundschaft, ihre Lokalitäten waren gut besucht. Erinnerung an bessere Zeiten: Bevor die Corona-Beschränkungen in Kraft getreten sind, saßen Menschen vor Cafés und genossen die Gemeinschaft. Bildrechte: MDR/Pia Uffelmann

Im Kiez war immer was los

Das Leben im Kiez zeichnete sich auch dadurch aus, dass zu jeder Stunde Jogger durch die Straßen liefen, Hundebesitzer ihre Gassirunden drehten und auf den Spielplätzen der Nachwuchs tobte.

Am späten Nachmittag standen immer ein paar Gesellige vorm Späti und tranken ihr Feierabendbier. Im Plattenladen meines Vertrauens fachsimpelten Sammler über die neuesten Trends auf dem Musikmarkt und nebenan, vor dem Weinladen, diskutierte man die wichtigsten philosophischen Fragen unserer Zeit.

Am frühen Abend öffnete dann die einzige Musikkneipe im Viertel und zog die Skatspieler, Existentialisten und Cuba-Libre-Trinker an, die Spaß daran hatten, sich bis zum Morgengrauen zu unterhalten oder Live-Bands aus Los Angeles, Reykjavík, Buenos Aires, Magdeburg oder Castrop-Rauxel zu bejubeln.

Es war immer was los im Kiez und niemand störte sich daran.

Nachbarn bangen um ihre Existenz

Aktuell bleiben die Terassenplätze vor den Geschäften leer. Viele kleine Läden müssen geschlossen bleiben. Bildrechte: MDR/Pia Uffelmann Seit einigen Wochen hat sich das Leben jedoch merklich verändert. Zum Sonnenaufgang zwitschern jetzt Vögel vor unserem Fenster, die Motoren der Helikoptereltern schweigen. Es ist leer geworden auf den Straßen in meinem Kiez.



Die kleinen Läden sind geschlossen. Die Behörden haben es so angeordnet. Viele meiner Nachbarn bangen um ihre Existenz. Die Soforthilfen lassen auf sich warten.

Wer noch öffnen darf, hat Abstandsregeln aufgestellt oder sich im Eingangsbereich eine Art Durchreiche gebaut, wie man sie früher aus Betriebskantinen kannte. Durch diese Löcher werden jetzt beim Blumenladen an der Ecke Tulpen und Narzissen gereicht. Für die Blumenhändler ist das die einzige Möglichkeit, um überhaupt noch Geld zu verdienen, während in den großen Gartenbaucentern der Rubel rollt oder wie man wohl zeitgemäß sagen würde: die EC-Belege.

Die Logik der Beschränkungen

Wie die Gartenbaucenter könnten auch die Blumenfrauen und Blumenmänner in meinem Kiez gewährleisten, dass maximal zwei Personen in einem Abstand von zwei Metern vor ihren Kassen stehen, aber sie dürfen nicht. Logisch ist das für mich nicht. Aber was weiß ich schon über die Ausbreitungswege der Corona-Viren.

Wahrscheinlich suchen sie sich immer nur die Schwachen aus, die, die ohnehin wenig haben: die Blumenhändler und Frisöre, die Cafébetreiber und Nähstubenbesitzer, die Weinhändler und Schallplattenverkäufer. Sie alle bangen um ihre Existenz, während die Versandhausgiganten, Supermärkte, Gartenbaucenter und Baumärkte vermutlich den Umsatz ihres Lebens machen, obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass die Virenlast im Blumengroßmarkt geringer ist als im Blumenladen an der Ecke.

Katzenklappen sind der neue Verkaufstresen

Das Gleiche gilt für den Plattenladen meines Vertrauens. Franz, der Besitzer, könnte seinen Tresen alle zwei Minuten mit Flächendesinfektionsmittel abschrubben und darauf achten, dass maximal zwei Personen seinen Laden betreten. Aber er darf nicht öffnen.

Mit diesem Zettel weist der Ladenbetreiber auf seine "Katzenklappe" hin. Bildrechte: MDR/Jan Schmieg Er darf nur noch telefonisch Bestellungen annehmen. Und so sehe ich ihn jeden Tag einsam in seinem Laden sitzen und CDs und Schallplatten archivieren.



„Sorry, liebe Leut“, steht am Eingang zu seinem Laden, „aus bekanntem Grund ist erstmal geschlossen! Sporadisch bin ich hier, um Eure Bestellung durch die Katzenklappe zu schieben!“ Katzenklappen, Durchreichen und Schiebemulden sind der neue Verkaufstresen in meinem Kiez.



Ein seltsamer Anblick!

Der Shutdown trifft die Schwachen

Je länger der Shutdown anhält, je mehr wird mir bewusst, was die Corona-Pandemie anrichtet. Sie trifft vor allem die gesundheitlich und wirtschaftlich Schwachen. Um die großen Player mache ich mir keine Sorgen, aber um die kleinen Geschäftsleute, um Ina, Jana, Angelino, Dirk, Klocke, Erna, Maria, Katrin, Bianca, Sabrina, Franz und all die anderen Einzelkämpfer, die das Leben in unserem Kiez so lebenswert machen.

Ihnen wünsche ich stellvertretend für alle anderen, die um ihre Existenz bangen, dass sie diese irren Zeiten mit möglichst wenig Blessuren überstehen, damit das Leben in jedem Kiez lebenswert bleibt.