Kolumne "Corona, voll verpönt!" Von Haaren, Masken und Perücken

Die Frisuren werden auch immer gewagter. Vorige Woche zum Beispiel besuchte mich ein Mann in meiner Küche, dessen Kopf- und Barthaare in der Isolation exponentiell gewachsen sein müssen. Erst ganz langsam, dann immer schneller und unkontrollierter. Ich hatte gerade ein Mettbrötchen verdrückt, als der Mann exakt um 14 Uhr auf dem Plasmabildschirm meines Laptops erschien.

Ich musste aus beruflichen Gründen eine Pressekonferenz der Landesregierung verfolgen. Solche Pressekonferenzen werden seit einigen Wochen nur noch im Internet übertragen, damit wir Journalisten – die wir überall unsere Nase hineinstecken müssen – nicht zum Ansteckungsrisiko für die Regierungsmitglieder werden.

Eindrücke – an den Haaren herbeigezogen

So saß ich also in der Küche vor meinem Laptop und bestaunte den Mann, der rechts neben Ministerpräsident Rainer Haseloff saß. Er trug einen roten Schlips, ein dunkles Sakko mit Landeswappen und stützte sich etwas nach vorn auf der Tischplatte. Sein Kopf bestand aus einer beeindruckenden Haarpracht. Das triggerte meine Phantasie.

Wächst über sich hinaus: Wirtschaftsminsiter Armin Willingmann Bildrechte: MDR/André Plaul Ich musste an Karl Marx und Fidel Castro denken, als ich den Mann sah. Er schien eine Reinkarnation aus beiden zu sein. Allerdings wurde ich stutzig, als der Mann davon sprach, dass ihm alle Unternehmer leid täten, die ihre Betriebe wegen der Coronakrise noch immer nicht öffnen dürften. "So spricht kein Revolutionsführer", dachte ich. "So spricht unserer Wirtschaftsminister."



Normalerweise hätte ich seine Haare nie erwähnt, weil ich nicht respektlos wirken möchte, aber mir ist aufgefallen, dass ich in der Corona-Krise verstärkt auf die Frisuren meiner Mitmenschen achte, vor allem, wenn ich am Computer sitze und mir einen Livestream anschaue oder an einer Videokonferenz teilnehme. Genau genommen nehme ich mindestens einmal am Tag an einer Videokonferenz teil. Ich konferiere dann mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir besprechen die Themen des Tages und lernen uns dabei noch einmal neu kennen.

Merke: Bloß nicht die Kolleginnen auf ihre Haare ansprechen

Frank, unserer Onlinechef, besteht zum Beispiel nur noch aus Haaren. Er rückt so dicht an seinen PC heran, dass man sein Gesicht nicht sehen kann. Andere Kollegen fallen durch einen enormen Bartwuchs auf. Zu meinen Kolleginnen darf ich mich leider nicht äußern. Das hat mir meine Frau verboten. Sie ist der Auffassung, dass die Frise einer Frau vermintes Gelände ist. Man dürfe nichts Falsches sagen, sonst gäbe es Ärger.

Ich habe einige Zeit überlegt, woran es liegen könnte, dass ich in den Videokonferenzen nur Haare sehe. Nun weiß ich es: Der 12-Zoll-Bildschirm meines Laptops reduziert meine Kolleginnen und Kollegen auf sprechende Köpfe, auf lebende Porträtbüsten, deren Haare jeden Tag ein Stück länger werden.

Was wie ein Makel klingen mag, ist in Wirklichkeit keiner. Denn in vielen Kulturen gilt langes Haupthaar als Zeichen der persönlichen Freiheit und Würde. Ich schaue deshalb neidisch auf alle Corona-Frisuren. Ich möchte auch so eine schöne Matte haben, aber es klappt nicht. Die Haare sprießen zwar, aber nicht dort, wo sie sollen. Übrigens: Es wird Zeit, dass auch die Barbiere wieder öffnen!

Meine Haare und ich – eine kurze Geschichte

Der Autor ist seit Jahren oben ohne unterwegs. Bildrechte: Anne Hasselbach Die Kulturgeschichte meiner eigenen Haare ist schnell erzählt. Ich schmierte mir als Fünfzehnjähriger das erste Mal Kernseife hinein und toupierte sie wie Messer empor. Später ersetzte ich die Kernseife durch Action- oder Clubhaarspray. Meine Frisur ähnelte einem Atompilz, nur mit weitaus weniger Strahlkraft. Dann fielen mir die Haare aus, und ich verlor jeglichen Anschluss. Zu den Poppern und Heavy-Metal-Fans durfte ich nicht mehr, weil die keine Glatzen duldeten und zu den Skinheads wollte ich nicht, weil mir deren Weltanschauung nicht passte. So blieb ich einige Zeit für mich, bis eines Tages eine Schauspielerglatze die Welt eroberte. Sie hieß Bruce Willis und machte die Kurzhaarfrisur salonfähig. Dadurch fand ich wieder Anschluss.

Schon seit Alters her drückt sich in Frisuren die Zugehörigkeit zu einer Gruppe aus. In meiner Generation erkannten sich die Popper an ihren Popperfrisuren, die Heavy-Metall-Fans an ihren zottligen Haaren und die Skinheads an ihren kahlrasierten Schädeln. Manche Frisuren gehen zusammen mit ihren Trägern auch in die Geschichtsbücher ein. Die königlichen Locken von Queen Elisabeth die II. sind ein gutes Beispiel dafür, auch die Pixy-Cut-Frisuren von Twiggy prägten eine ganze Generation. Angela Davis setzte sich mit ihrem XXL-Afro ebenfalls ein Denkmal für die Ewigkeit und Amy Winehouse drapierte sich ihre Haare in Anlehnung an einen Bienenstock hoch über den Kopf und machte damit die Beehive-Frisur weltberühmt.

Die wenigsten schneiden gut ab

Wenn Wikipedia nicht lügt, gibt es 74 verschiedene Frisuren. Einige davon haben so ausgefallene Namen wie "Fischgrätzkopf", "Liberty Spikes" und "Comb over", also Überkämmer. Der bekannteste Überkämmer ist US-Präsident Donald Trump. Er verdeckt die kahlen Stellen seines Kopfes mit Haaren, die an anderen Stellen seinen Kopfes besonders lang wachsen.