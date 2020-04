Kolumne "Corona, voll verpönt!" Magdeburg sucht die Superkirsche

Ein Traum für viele Fotografen im Frühling: der Holzweg und seine Blütenpracht in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

In Magdeburg gibt es eine Straße, die sich einmal im Jahr in einen Laufsteg verwandelt. Die Verwandlung beginnt Mitte April, spätestens jedoch Anfang Mai, wenn die Kirschbäume blühen.

Dann kommen sie in Scharen, die jungen Frauen mit ihren Schminkköfferchen. Sie haben mindestens einen, manchmal sogar mehrere Fotografen dabei, die nervös ihre Objektive aufschrauben, sobald sich ihre Modelle die Kleidchen zurecht zupfen. Wenn die jungen Frauen dann auf grazilen Kippeltrittchen loslaufen, drücken die Fotografen auf die Auslöser ihrer Kameras. Tausende Fotos entstehen, von denen jedes zweite auf Instagram oder einer anderen Onlineplattform gepostet wird.

Ein Schauspiel für jung und alt

Die eigentlichen Stars sind die japanischen Zierkirschen. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Auf den Bildern sind Kirschen und Kirschblüten zu sehen. Die Kirschen lächeln in die Kameras. Sie klimpern mit den Wimpern und werfen ihre Haare zurück. Manche Kirschen strecken auch frech die Zunge heraus. Einige formen mit ihren Händen ein Herz, andere werfen mit Luftküsschen um sich. Allen Kirschen ist gemein, dass um sie herum japanische Zierkirschen die Welt in ein rosa Farbenmeer tauchen.



Ich nenne das alljährliche Spektakel in Anlehnung an eine nicht ganz unbekannte Fernsehshow "Magdeburg sucht die Superkirsche". Es spielt sich traditionell auf dem Holzweg ab, direkt auf der Grenze zwischen den Stadtteilen Neu Olvenstedt und Neustädter Feld. Dort kamen vor etlichen Jahren japanische Zierkirschen in die Erde, die nun in jedem Frühjahr ihre Blütenpracht entfalten.

Das Naturschauspiel, das in Japan mit dem Kirschblütenfest "Hanami" gefeiert wird, zieht in Magdeburg neben den Instagram-Kirschen auch Familien mit Kindern, Singles, Rentner und Eichhörnchen an. Sie alle wollen das rosa Wunder von Magdeburg sehen.

Vielen Menschen machen Fotos, um sie dann auf Instagram und Co. hochzuladen. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz In diesem Jahr hatte ich damit gerechnet, dass die Suche nach der Superkirsche wegen dieser kleinen, gemeinen Coronaviren ausfällt. Aber mit diesen pessimistischen Gedanken war ich komplett auf dem Holzweg. Die Magdeburger lassen sich ihr Kirschblütenfest nicht nehmen. Wochenlang hatten sie sich klaglos in die freiwillige Isolation begeben, aber jetzt zieht es sie zum Blütenmeer. Die halbe Stadt pilgert zu den Kirschbäumen, natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand.

Die jungen Frauen staksen auf ihren Kippeltrittchen vorweg, die Fotografen folgen ihnen auf zwei Meter Sicherheitsabstand. Die älteren Magdeburger fahren mit dem Fahrrad zu den blühenden Kirschbäumen, weil so ein Rad eine natürliche Sicherheitsbarriere im Kampf gegen Corona bildet.

Im Trend: Motorrad vor rosa Blüten

Manche kommen auch mit ihren Motorrädern zum Holzweg, um sie auf einem der Gehwege zu parken, was in dem Fall nichts mit Rowdytum, sondern mit den Kirschen zu tun hat. Die Maschinen werden so platziert, dass sie vor den japanischen Zierkirschen gut zur Geltung kommen. Dann schießen die Fahrer Selfies von sich und ihren Feuerstühlen. Ich konnte es selbst kaum glauben, aber ein Motorrad vor rosa Blüten ist bei knallharten jungen Männern in diesem Frühling voll im Trend.

Beliebt sind die Kirschbäume auch bei den vietnamesischen Frauen, die in Magdeburg leben. Drei von ihnen habe ich gestern Nachmittag im Holzweg kennengelernt. Sie hatten leuchtend rote Kleider an und waren sehr freundlich. Als zwei Jungs gerade ihr Moped der Marke "Simson" für die weltweite Internetgemeinde ablichten wollten, wurden sie von den Damen kurzerhand in Beschlag genommen.

Die Vietnamesinnen hatten es auf das Moped "Made in GDR" abgesehen, das sie noch aus ihrer Heimat kannten. Sie setzten sich auf das Gefährt, mit und ohne Sonnenbrille, und lächelten die Kirschen an, die alle beeindruckt auf die Vietnamesinnen schauten. In diesem Moment schien es fast so, als hätte die Jury von "Magdeburg sucht die Superkirsche" drei Siegerinnen gekürt. Die Siegerinnen in diesem Jahr? Laut Stephan Schulz scheint es so. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz