In der Straße, in der ich wohne, gibt es eine strenge Kehrordnung. Da es sich überwiegend um Ein- und Zweifamilienhäuser handelt, kann man am Wochenende sehr gut erleben, wie der Grundsatz "Eigentum verpflichtet" zur Praxis wird. Nach der schneereichen Nacht am Wochenende hörte ich also schon Sonntagmorgen um halb acht das kratzende Geräusch der ersten Schneeschieber. Um neun Uhr waren die Schneemassen der Straße sauber am Gehsteig aufgetürmt, als gelte es, mit den Sonntagsglocken der Kirche einen geräumten Gehweg zu präsentieren. Doch als die Glocken dann läuteten, waren die Gehwege schon wieder verschneit.

Manch einer machte Schneeschieben am Sonntag zu seinem Hobby und kam alle paar Stunden seiner Räumpflicht nach. Bildrechte: Colourbox Gegen Mittag versuchte so mancher sich noch einmal in der Räumpflicht und besonders eifrige brachten es an diesem Tag auf vier Versuche, doch allmählich setzte sich wohl die Einsicht durch, dass diesem Schnee nicht viel entgegenzusetzen war. Der steingraue Himmel streute weiterhin Schnee ins Land und die Wetter-App verzeichnete null UV-Belastung. Der Winter war ins Land gezogen.

Rodeln statt Radeln

In Magdeburg hatten sich bereits am Sonntagnachmittag die Radwege rund um den Stadtpark in Langlaufloipen verwandelt. Die historischen Rodelhänge im ehemaligen Pionierpark, die Teufelsbahn und die Drachenpiste, waren fest in Hand der Familien. Doch wer jetzt keinen Schlitten hat, der kauft keinen mehr, denn für die Sportgeschäfte gilt selbst bei solchem Wetter kein Winternotverkauf. So wurde auf allem bergab gerutscht, was irgendwie geeignet schien. Die sogenannten "Arschrutscher" gibt es offenbar in vielfältigen Variationen. Obstkisten, Müllsäcke und aufgeblasene Gartenpools waren da im Einsatz, ebenso wie Luftkissen und sogar ein Backblech mit Besatzung sah ich bergab rasen.