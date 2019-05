In Magdeburg muss die Kommunalwahl vom vergangenen Sonntag wahrscheinlich in einem Wahlbezirk wiederholt werden. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Demnach wird Stadtwahlleiter Holger Platz gegen die Gültigkeit der Wahl in einem Lokal im Norden der Stadt Einspruch einlegen. Platz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, am Montag tage der Wahlausschuss und entscheide, ob neu gewählt werden müsse. Dies könnte dann im Herbst der Fall sein.

Im Stadtteil Neustädter Feld waren am Sonntag im Wahllokal 1209 irrtümlich die Wahlzettel des benachbarten Wahlbezirkes ausgegeben worden, erklärte die Stadt. Der Wahlvorstand habe den Fehler erst gegen 14 Uhr bemerkt. 263 Stimmen seien somit ungültig. In dem Wahllokal konnten rund tausend Bürger ihre Stimme abgeben. Nach Angaben der Stadt ist die Zahl der ungültigen Stimmen zwar nicht für das Gesamtwahlergebnis relevant, wohl aber auf Ebene der Wahlbereiche und bei der Mandatsverteilung innerhalb einer Partei.

Eine falsche Tour – viele falsche Stimmzettelkartons

In Magdeburg hatten einige Wahlhelfer offensichtlich Orientierungsprobleme mit den Stimmzetteln. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Vier Tage nach der Wahlpanne erklären Stadtwahlleiter und Wahlamt den Fehler so: Insgesamt seien vier Wahllokale in den Wahlbereichen 01 und 02 mit falsch zugeordneten Stimmzettelkartons beliefert worden. Lediglich im Wahllokal 1209 am Milchweg sei dies nicht sofort bemerkt worden. Im Wahllokal 1005 der Grundschule "Am Kannenstieg" seien zwar ein falscher Karton geöffnet, aber nur elf falsche Stimmzettel herausgegeben worden, hieß es am Mittwoch.



Die Volksstimme hatte berichtet, dass in mindestens einem Fall ein Betroffener des Wahllokals 1209 den Wahlvorstand über seinen falschen Stimmzettel informiert habe. Der Hinweis sei aber ignoriert worden. Danach seien noch stundenlang falsche Stimmzettel ausgegeben worden.

Rechenfehler bei Sitzverteilung

Weiter ist von einem Rechenfehler des Wahlamts bei der Zuteilung der Sitze im Stadtrat die Rede. Dieser soll aber später korrigiert worden sein. Wahlleiter Platz nannte das Problem in dem Zeitungsbericht einen "Systemfehler". Die Magdeburger Gartenpartei hat mittlerweile Einspruch gegen die Kommunalwahl in der Landeshauptstadt eingelegt. Sie fühlt sich bei der Sitzverteilung benachteiligt. Statt zwei Mandaten würden ihr drei zustehen, so ein Vertreter der Gartenpartei.

Pannen auch in anderen Orten

Information über die Nachwahl im Osternienburger Land. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke Auch in anderen Orten hatte es Pannen gegeben. So fielen in Oschersleben einem Einzelbewerber zweifelhafte Briefwahlergebnisse auf. Die Wahlbehörden der Stadt haben mittlerweile einen Übertragungsfehler bei 90 Briefwahlstimmen eingeräumt. Die Freien Wähler haben angekündigt, dass sie eine komplette Neuauszählung der Briefwahl beantragen wollen.