Krisentreffen Trotz Stellenabbau: Enercon will sich in Magdeburg neu aufstellen

Der Windkraftanlagenbauer Enercon steckt in der Krise. Auch deshalb will das Unternehmen bis Herbst kommenden Jahres insgesamt 3.000 Stellen abbauen, die Hälfte davon allein in Magdeburg. Auch ein zweites Krisentreffen am Montag hat daran nichts geändert. Dabei wurde bekannt, dass sich Enercon in Magdeburg neu aufstellen will.